В ряде округов возможен гололед

Синоптики вновь обещают заморозки в Вологодской области. Правда, до конца рабочей недели погода останется достаточно комфортной при дневных температурах до +15… +18 градусов.

Но уже в субботу ожидается понижение дневной температуры до +8 градусов, в воскресенье станет еще прохладней, а в понедельник в результате арктического вторжения возможны ночные заморозки до -1… -2 градусов. При небольших осадках в среду на дорогах возможно образование гололеда. Такая погода сохранится до середины следующей недели, после чего последует потепление, правда, уже с осадками.

Как уточнил ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец, такая переменчивая погода с возвратами холодов очень характерна для весенних месяцев.