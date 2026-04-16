ФАС нашла нарушения в аукционных документах благоустройства Кремлевского сада

МАУК «Парки Вологды» признаны нарушившими Закон о закупках

Вологодское управление антимонопольной службы нашла нарушения в аукционных документах по благоустройству Кремлевского сада Вологды. В частности, аукцион проводился на поставку секций ограждения и столбов с декоративным шаром. Как посчитал индивидуальный предприниматель, в заявке была неконкретно указаны показатели товара, из-за чего его заявка была отклонена.

«Комиссия Вологодского УФАС рассмотрела аукционную документацию и пришла к выводу, что заказчик не прописал, что конкретно в заявке необходимо указывать, в том числе, какие размеры секций ограждения и других позиций закупаемого товара в соответствии с прилагаемой формой необходимо указать», - сообщает антимонопольная служба.

В ведомстве посчитали, что аукционные документы провоцируют потенциальных подрядчиков на ошибки при выполнении заявки, а также вводит в заблуждение участников закупки, что позволяет заказчику манипулировать результатами аукциона в собственных интересах.

В результате были отклонены заявки обратившегося в ФАС предпринимателя, а также еще двух участников аукциона. Антимонопольщики признали жалобу обоснованной, а действия МАУК «Парки Вологды» нарушившими Закон о закупках.

МАУК «Парки Вологды» предписано устранить нарушения, а также отменить процедуру заключения договора и продолжить аукцион в соответствии с требованием законодательства.