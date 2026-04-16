Ансамбль Вологодского кремля может стать региональным символом

Источник фото: KP.ru кремль

В Вологодской области стартовал опрос «Туристическое сокровище Вологодчины-2026»

Ансамбль Вологодского кремля претендует на звание символа Вологодчины. Объект представлен от областной столицы в опросе «Туристическое сокровище Вологодчины – 2026», организатором которого стала Общественная палата. Всего в голосовании принимают участие 28 объектов, среди которых памятники истории, объекты культуры и народные достопримечательности.

«От нашего любимого города на голосование выставлен Вологодский кремль – историко-архитектурный ансамбль XVI–XIX веков, включающий храмы, палаты и крепостные стены. Сейчас этот объект находится на реставрации. В год 880-летнего юбилея Вологды кремль предстанет в обновленном виде. Поддержать в голосовании один из символов нашего города, его историческую и культурную жемчужину может каждый житель старше 18 лет», - пояснил глава Вологды Сергей Жестянников.

Для голосования нужно необходимо перейти на страницу проекта и авторизоваться через портал Госуслуг. Голосование продлится до 17 апреля. Итоги опроса подведут 18 апреля, когда будет отмечаться Международный день памятников и исторических мест.

В опросе также участвует Белозерский кремль, Усадьба Спасское-Куркино Вологодского округа, Великоустюгское соборное дворище, усадьба Гальских в Череповце и другие объекты.