Ансамбль Вологодского кремля может стать региональным символом
В Вологодской области стартовал опрос «Туристическое сокровище Вологодчины-2026»
Ансамбль Вологодского кремля претендует на звание символа Вологодчины. Объект представлен от областной столицы в опросе «Туристическое сокровище Вологодчины – 2026», организатором которого стала Общественная палата. Всего в голосовании принимают участие 28 объектов, среди которых памятники истории, объекты культуры и народные достопримечательности.
«От нашего любимого города на голосование выставлен Вологодский кремль – историко-архитектурный ансамбль XVI–XIX веков, включающий храмы, палаты и крепостные стены. Сейчас этот объект находится на реставрации. В год 880-летнего юбилея Вологды кремль предстанет в обновленном виде. Поддержать в голосовании один из символов нашего города, его историческую и культурную жемчужину может каждый житель старше 18 лет», - пояснил глава Вологды Сергей Жестянников.
В опросе также участвует Белозерский кремль, Усадьба Спасское-Куркино Вологодского округа, Великоустюгское соборное дворище, усадьба Гальских в Череповце и другие объекты.