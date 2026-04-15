Новости

Руководитель регионального следкома озаботился свалкой под Череповцом

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
свалка следственный комитет уголовное дело

Источник фото: Скриншот видео «Канал 12» свалка

По факту организации свалки возбуждено уголовное дело


Руководитель регионального управления следкома Геннадий Яшин озаботился свалкой около деревни Антоново Череповецкого округа. Об организации несанкционированной свалки вышел сюжет на городском телеканале.

Как было указано в сюжете, у деревни в течение зимы появился полигон строительных и бытовых отходов.

«После схода снега сельчане обратились в местные органы власти, чтобы найти ответственных лиц и очистить заваленное отходами поле», - говорится в сообщении следственного комитета.

По факту организации свалки возбуждено уголовное дело, расследование которого поставлено на контроль в следкоме.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
