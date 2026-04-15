Руководитель регионального следкома озаботился свалкой под Череповцом

Источник фото: Скриншот видео «Канал 12» свалка

Руководитель регионального управления следкома Геннадий Яшин озаботился свалкой около деревни Антоново Череповецкого округа. Об организации несанкционированной свалки вышел сюжет на городском телеканале.

Как было указано в сюжете, у деревни в течение зимы появился полигон строительных и бытовых отходов.

«После схода снега сельчане обратились в местные органы власти, чтобы найти ответственных лиц и очистить заваленное отходами поле», - говорится в сообщении следственного комитета.

По факту организации свалки возбуждено уголовное дело, расследование которого поставлено на контроль в следкоме.