Власти Череповца намерены добывать из снега тяжелые металлы и песок

Для строительства завода требуется 19 млн долларов

Власти Череповца намерены перерабатывать снег, вывезенный с городских улиц на специальном заводе. По сообщению РБК Вологда , построить завод совместно с индийскими и инвесторами планирует компания питерская компания «ARSKA», которая, помимо Череповца, намерена построить аналогичные заводы по глубокой переработке снега в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Как указано в проекте, при глубокой переработке снега из него можно извлекать цинк, медь, свинец и марганец - от 0,5 до 0,8 кг с одной тонны. Также можно собирать песок и минеральные частицы по 25-30 кг с тонны.

Таким образом, за сезон один завод, способный переработать 280 тысяч тонн снега, способен вырабатывать до 8 тысяч тонн песка и 200 тонн различных тяжелых металлов.

«Генеральный директор «ARSKA» Артём Воловиков объяснил, что города выбраны из-за обилия осадков и близости к промзонам. Патент на соответствующую технологию компанией уже получен. Окончательное решение по проекту будет принято в ближайшие месяцы», - говорится в сообщении.

В Череповце в настоящее время действуют две снегоплавильные установки, которые способны переработать до 500 грузовиков за сутки. В текущем сезоне на снегоплавильных установках переработано порядка 600 тысяч кубометров снежной массы.