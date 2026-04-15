Власти Вологды отреагировали на сообщение о подтоплении Козицинского кладбища
В частности, сообщалось о подтоплениях в месте захоронения бойцов СВО
Власти Вологды отреагировали на сообщения о подтопления мест захоронения бойцов СВО на Козицинском кладбище. Об этом сегодня сообщили вологодские Telegram-каналы. По словам главы города Сергея Жестянникова, на место были отправлены сотрудники «Вологдагорводоканала», которые выполнили работы по отводу воды. По его словам, сейчас подходы к захоронениям сухие.
«В мае на Козицынском кладбище начнутся работы по благоустройству Аллеи Героев – будут обустроены дорожки из гранитной плитки, установлены новые бортовые камни, посажены туи и голубые ели. Также здесь появится стела «Аллея Героев». Подрядчик на проведение работ уже определён», - уточнил глава города.