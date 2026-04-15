В Вологодской области выбрали лучшего медицинского лаборанта 2026. В регионе подвели итоги конкурса «Лучший медицинский лабораторный техник, лаборант 2026 года».

Как сообщает 35ТВ, всего в конкурсе приняли участие лабораторные техники из шести лечебных учреждений.

Участницы должны были продемонстрировать навыки и умения по специальности.

Первое место жюри присудило специалисту Вологодской областной детской клинической больницы Татьяне Долговской, второе место у специалиста Центра по профилактике инфекционных заболеваний Ольги Головкиной (на фото), бронза досталась Ярославе Шевелевой из областной клинической больницы.

Все призеры будут награждены дипломами и денежными призами. Церемония состоится в День медицинского работника в июне.