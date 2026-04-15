Глава Минприроды отложил визит в Вологодскую область

Министр собирался приехать для участия в рабочей группе по ситуации в Череповце

Глава Минприроды РФ Александр Козлов отложил визит в Вологодскую область. Причина – участие министра в совещаниях при правительстве, а также необходимость более детального изучения данных о превышении ПДК в Череповце. Об этом заявлено после телефонного разговора с главой Минприроды губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

«Совместно с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым приняли решение перенести визит на более поздний срок ввиду участия министра в совещаниях в правительстве России, а также необходимости более подробного изучения данных госмониторинга, Роспотребнадзора и Росгидромета о превышении ПДК в атмосфере Череповца по ряду опасных веществ: сероводороду, оксиду углерода, диоксиду серы, сероуглероду, азоту, фенолу, пыли, формальдегиду и бенз(а)пирену. Собираем новые данные для рассмотрения рабочей группой и подготовки более продуктивного и содержательного визита», — рассказал Георгий Филимонов.

Ранее сообщалось, что представители Минприроды, Росприроднадзора и Росгидромета намерены оценить качество атмосферного воздуха в Череповце и проинспектировать реализацию федерального проекта «Чистый воздух».