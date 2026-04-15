Вологодские студенты разрабатывают новые технологии деликатесных сыров, творога и снеков

Источник фото: Портал правительства Вологодской области

Вологодские студенты разрабатывают новые технологии производства деликатесных сыров, функциональных снеков, творога и сыра для людей, работающих в экстремальных условиях, сливочного масла пониженной жирности с оригинальными наполнителями, отечественного пребиотика с высоким содержанием белка для спортивного питания.

Также в разработке новые кормовые добавки на основе молочной сыворотки для коров и автоматизированные платформы управления микроклиматом на животноводческих фермах. Всего над передовыми решениями в агропромышленном комплексе работают 11 студентов Вологодской ГМХА имени Верещагина, которые получили гранты конкурса «Студенческий стартап» в размере 1 млн рублей.

«Двенадцать грантов крупного всероссийского конкурса, куда поступило более 11 тысяч заявок, – знаковое событие для образовательной сферы Вологодчины. У нас формируется сильная молодежная научная среда, тесно связанная с решением актуальных задач экономики региона», – рассказала министр образования Вологодской области Екатерина Целикова.

Еще один вологодский студент - Леонид Шевцов из ВоГУ работает над проектом для строительной отрасли. Он создает продукцию для индивидуального домостроения из армированного древесно-цементного композита.

Напомним, в 2022 году было объявлено о Десятилетии науки и технологий. Одна из его задач – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи. Научные направления вошли также в национальный проект «Молодежь и дети».