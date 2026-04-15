В Великом Устюге мошенники похитили более 1,7 млн рублей бойца СВО

Потерпевшим по делу является житель Архангельской области

В Великом Устюге будут судить группу мошенников, которые пытались обмануть бойца СВО. Всего на скамье подсудимых окажутся четверо местных жителей, которые в 2025 году убедили жителя Архангельской области оформить на них нотариальную. Доверенность на право пользоваться деньгами.

«После заключения мужчиной контракта обвиняемые, используя ранее похищенную у потерпевшего банковскую карту, похитили более 1,7 млн рублей, полученные за участие в специальной военной операции», - сообщает прокуратура Вологодской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.