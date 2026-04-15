Власти Вологды готовы потратить 502 тысяч рублей на VPN

Подрядчик уже найден

Власти Вологды потратят 502 тысяч рублей на организацию защищенных каналов связи по контракту с компанией Baza.net. Как сообщает РБК Вологда , контракт заключен до 31 декабря этого года.

Согласно контракту, Baza.net организует 12 защищенных каналов связи с топологией L2 VPN на базе волоконно-оптических линий. Компания подключит административные здания по адресам: улица Зосимовская, 37, Советский проспект, №№ 2а и 24, улица Козленская, №№ 2, 6, 11 и 33, улица Горького, № 86, улица Чернышевского, № 63, улица Ленина, № 2, улица Марии Ульяновой, №№ 6а и 15. Центральной точкой является кабинет №47 на Каменном мосту, №4 в главном здании администрации Вологды.

По заданию заказчика, должна быть полностью исключена утечка передаваемой информации – каналы необходимо отделить от публичных сетей.