Жительницу Бабаевского округа наказали за насилие над собственной матерью

Женщину приковывали цепью к кровати

В Бабаевском округе вынесен приговор в отношении 43-летней уроженки Вожегодского района, которая приковывали цепью к кровати собственную мать. На цепи пожилую женщину ее собственная дочь вместе с сожителем держали более двух лет. Происходил весь этот ужас в деревне Пожара в квартире, где проживали несовершеннолетние дети подсудимой.

«Подсудимая, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, которая в силу своего физического и психического состояния нуждается в постоянном надлежащем уходе и заведомо для нее находилась в беззащитном и беспомощном состоянии, а также в зависимости, и не могла оказать сопротивление, приковывала мать к кровати металлической цепью», - рассказали в пресс-службе судов области.

Районный суд приговор женщину к четырем годам общего режима. Также в пользу потерпевшей с нее взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

В отношении сожителя подсудимой уголовное дело выделено в отдельное производство.