Сейчас вологжанам рекомендуют не посещать парк Ветеранов

Парки Вологды начали обрабатывать от клещей. В настоящее время уже обработан парк Ветеранов, который вологжанам рекомендуют не посещать в течение ближайших суток.

«В течение ближайших суток после обработки вологжанам рекомендуем избегать посещения парка Ветеранов. В дальнейшем проведём осмотр территории на предмет клещей. В случае, если они будут обнаружены, рабочие заново проведут дезинсекцию. До конца апреля обработают от клещей и другие локации, находящиеся в нашей зоне ответственности», — рассказал директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич.

Также в течение ближайших трех дней будет обработана территория парка «Евковка» и Осановская роща. После этого специалисты перейдут в парк Победы, Ковыринский парк и парк Мира. В конце апреля аналогичные работы будут проведены в парке 50-летия Октября, на правом берегу реки Вологды и в микрорайоне Лукьяново.

Всего будет обработано 165 участков, включая крупные рекреационные зоны, а также более 30 га прибрежных территорий вдоль рек Тошня, Содема, Шограш и Вологда.