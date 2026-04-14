В Вологде закроют движение по площади Революции

Подрядчик приступает к второму этапу благоустройства

Подрядчик начинает благоустройство площади Революции Вологды. В рамках второго этапа предстоит полностью благоустроить территорию от Детского парка до площади Возрождения. Как пояснил глава Вологды Сергей Жестянников, на время проведения ремонтных работ движение по площади будет закрыто. Уже сегодня подрядчик выставит ограждение.

«Обойти закрытый участок можно, двигаясь вдоль Советского проспекта или улицы Лермонтова до перекрёстков с улицами Предтеченской, Марии Ульяновой, Ленина. Проезд для машин по дорогам рядом с площадью пока остаётся свободным. Парковочная зона на площади Возрождения также открыта, но в перспективе ограничения затронут и её, и движение транспорта», - уточнил глава города.

По словам Жестянникова, на площади обновят покрытие, бортовые камни и проведут озеленение. Также будут установлены малые архитектурные формы. Сбербанк профинансирует установку фонтана, который станет ключевым элементом пространства.