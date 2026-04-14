Шестиклассников школы №35 приняли в «беляевцы»

В Вологде прошла торжественная церемония по посвящению школьников в «беляевцы». Церемония прошла в Октябрьском сквере у памятника Павлу Беляеву. В «беляевцы» посвятили шестиклассников школы №35. Помимо них в церемонии приняли участие ученики школ №№ 20 и 39, ветераны авиации и действующие лётчики гарнизона в Кипелово.

«День космонавтики — дата, значимая для всего человечества. Но она касается и нашей вологодской земли, потому что одним из первых 61 год назад в космосе побывал наш земляк Павел Беляев. Посвящение ребят в «беляевцы» влияет на их самодисциплину, чувство коллективизма, взаимопомощь. Сейчас это важно, как никогда», — заявил заместитель начальника управления образования администрации города Вологды Сергей Павлов.

Патриотическая организация «Беляевцы Вологодчины» была создана в 2001 году в школе №35, носящей имя космонавта. С тех пор ежегодно к Дню космонавтики в ряды «беляевцев» посвящают лучших учеников учреждения образования.

Всего за 25 лет существования организации «Беляевцы Вологодчины» в её ряды были приняты свыше 1000 человек.