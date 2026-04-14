В школе №42 скоропостижно скончался учитель истории

Коллеги отзываются о нем, как о педагоге от Бога

В школе №42 Вологды скоропостижно скончался педагог истории и обществознания Сергей Березин. Как сообщает группа школы в соцсетях, Сергей Березин был педагогом от Бога.

«Он ценил учеников. Не просто как слушателей на уроке, а как личностей. Спрашивал о делах, знал, кому нужна поддержка, а кому — строгость. Дети это чувствовали. И платили любовью.

Его громкий голос гремел по коридорам, и это был не крик — это была сила. Сила уверенного человека, мастера, который не повышает голос от бессилия, а говорит так, что слышно каждому», - говорится в сообщении.

Коллектив школы выражает соболезнование родным и близким Сергея Березина.