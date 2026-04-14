Главврач областной детской больницы оставил свой пост

Главный врач областной детской больницы Андрей Логвин оставил свой пост. В соцсетях доктор написал, что уходит по семейным обстоятельствам.

«По семейным обстоятельствам я прощаюсь с Вологодской областью. Для меня было честью работать в коллективе не просто лучших, а в коллективе подлинных служителей детскому здравоохранению региона. Уверен, что детская больница продолжит своё развитие под руководством высочайшего профессионала, человека с большой буквы - Стренакова Александра Владимировича», - сообщил Логвин.

Бывший главврач также поблагодарил правительство региона за оказанное доверие и плодотворное сотрудничество.