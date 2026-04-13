Вологодскую Епархию обязали отреставрировать церковь в Кириллове

Иск удовлетворен арбитражным судом

Вологодская епархия решением Арбитражного суда Вологодской области обязана отреставрировать Церковь Двенадцати апостолов в Кириллове. Суд удовлетворил иск главного управления охраны объектов культурного наследия, который посчитал, что епархия не исполняет охранные обязательства, наложенные еще в 2024 году. При этом сама церковь была поставлена под государственную охрану в 1991 году.

«В соответствии с указанным охранным обязательством, собственник объекта - местная православная религиозная организация - приход храма Казанской иконы Божией Матери г. Кириллова обязана до 01.09.2025 разработать научно-проектную документацию», - сообщает сегодня областной суд.

Согласно документации, в церкви необходимо устранить трещины и сколы цоколя, восстановить штукатурный слой, обустроить отмостки, убрать следы намокания и поражения стен грибком, восстановить чердачные перекрытия, отремонтировать крышу, а также восстановить водосточную систему, окна и двери.

Суд посчитал требования комитета обоснованными и обязал епархию разработать документацию и провести ремонтно-реставрационные работы до конца 2027 года.