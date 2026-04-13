Погоду на текущей неделе будет определять антициклон

Источник фото: Вологодский ЦГМС

Синоптики дали прогноз до выходных дней

Погоду в Вологодской области на текущей неделе будет определять скандинавский антициклон, благодаря которому обойдется без осадков, при этом температура превысит норму на 3-4 градуса.

«Во вторник из-за близости атмосферных фронтов с юга местами увеличится облачность, но обойдется без существенных осадков. В ночные часы от -3 до +4 градусов, днем столбики термометров повысятся до +14… +17 градусов», - рассказала в вологодском Гидрометцентре. Примерно такая же погода будет в среду.

В четверг лишь в северо-западных округах пройдет атмосферный фронт, который увеличит облачность, но осадков не ожидается.

В пятницу и ближайшие выходные синоптики обещают вполне комфортную погоду с температурой до +15… +16 градусов.