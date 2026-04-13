На Вологодчине введут новые меры поддержки семьям с двумя и более детьми

В Вологодской области будут введены новые меры поддержки семей с двумя и более детьми. Он позволят компенсировать семьям с невысоким доходом часть уплаченного за прошлый год налога на доходы физических лиц. Как пояснили в региональном отделении Социального фонда, сумма выплаты составит разницу между тем, какой налог уплатили родители, и тем, сколько бы они уплатили по ставке 6%.

«На получение пособия имеют право работающие родители, а также усыновители, опекуны, попечители, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно. Наряду с этим родители должны являться налоговыми резидентами РФ, иметь российское гражданство, постоянно проживать на территории России и не иметь задолженности по уплате алиментов» - говорится в сообщении социального фонда.

Семейную выплату сможет оформить один раз в год каждый из работающих и уплачивающих налог родителей. При этом среднедушевой доход семьи на одного человека не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе, который в 2025 году составил 26 865 рублей.

Чтобы понять, положена ли конкретной семье выплата, нужно рассчитать среднедушевой доход семьи по формуле: доходы семьи за год ÷ 12) ÷ количество членов семьи.