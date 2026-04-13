В Вологде в этом году завершат ремонт и благоустройство 330 объектов

Работы ведутся в преддверии юбилея города

В Вологде в 2026 году завершатся работы по ремонту и благоустройству 330 объектов. В списке как крупномасштабная реконструкция знаковых общественных пространств, так и благоустройство в микрорайонах, включающее в себя дороги, детские площадки, дворы, внедрение дизайн-кода и многое другое.

«Речь прежде всего идет о масштабных и ресурсоемких проектах. Это, в частности, благоустройство Набережной реки Вологды. С учетом прошлого года выполнено более 20% работ по 1-му этапу. Его планируется завершить до июля 2026 года. До конца 2026-го будет завершен 2-й этап. Таким образом, будет благоустроено 2,3 км городской береговой линии, появится большая протяженная территория для прогулок, о необходимости которой говорят и вологжане, и туристы», - рассказал глава Вологды Сергей Жестяников.

Одним из крупных проектов станет 2-й этап благоустройства площади Революции, в реализации которого задействованы федеральные и областные средства, а также частные инвестиции. Сбербанк профинансирует установку фонтана. Тем самым, площади будет возвращена важная составляющая ее исторического облика. Ранее фонтан украшал это пространство с 1954 по 1972 годы.

В Кремлевском саду будут очищены и благоустроены пруды, обновлены дорожки, появится беседка на холме, площадка для проведения мероприятий, детская площадка и многое другое.

Также будет комплексно благоустроен скейт-парк «Яма». 49 млн рублей на эти цели выделено из областного бюджета.

Еще один проект этого года – сквер 825-летия Вологды. В 2025 году здесь появилась научная площадка по направлению «Механика». Комплексное благоустройство станет финальной точкой преображения этого общественного пространства.

В 2026 году будет отремонтировано на 4 км дорожной сети больше, чем в 2025-м. Предстоит завершить ремонт улицы Мира на всем протяжении, а также провести ремонт улиц Конева, Чернышевского, Советского проспекта, Петрозаводской, Лермонтова, Граничной. Кроме того, вдоль улицы Чернышевского по поручению Губернатора будет отремонтировано 11 фасадов жилых домов.

На 2026 год также запланировано завершение строительства Некрасовского моста, ремонт моста в створе улицы Текстильщиков, старт ремонта Мяснорядского и Пошехонского мостов, обновление 27 дворовых территорий, строительство и ремонт образовательных, спортивных и культурных объектов. Важными штрихами в преображении областной столицы станет продолжение работ по архитектурной подсветке и внедрению дизайн-кода.