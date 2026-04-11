Жительницу Белозерска отправили в колонию за жестокую поножовщину

Женщина убила супруга и ранила знакомого

В Белозерске вынесен приговор по кровавой поножовщине, которую устроила 44-летняя местная жительница. В августе прошлого года женщина во время застолья зарезала собственного супруга и ранила общего знакомого.

«Женщина, временно проживавшая с 41-летним супругом в гостях у знакомой на улице Шукшина в городе Белозерске, распивала спиртное в компании с мужем, хозяйкой помещения и общим знакомым. Испытывая возникшую неприязнь, она ударила ножом в шею своего супруга, причинив ему смертельное ранение, после чего нанесла удар ножом 40-летнему мужчине», - уточнили в региональном управлении следственного комитета.

Как выяснилось, ранее гражданка уже отбывала наказание за убийство.

Суд приговорил ее к 11 годам колонии общего режима и возложении ряда ограничений.