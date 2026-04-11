На площади Революции власти намерены восстановить фонтан

Он будет идентичен оригиналу


Власти намерены восстановить фонтан на площади Революции. Причем, его планируют сделать идентичным оригиналу 60-х годов прошлого века. При этом фонтан должен совместить классические черты с современным дизайном.

Как рассказал заместитель главы Вологды Юрий Сапожников, о воссоздании фонтана на площади Революции было заявлено на оперативном совещании в правительстве области.

При этом не исключено, что фонтан появится на старом месте, где в настоящее время находится памятник героям Октябрьской революции и гражданской войны, больше известный в народе, как «зуб».

Как считает Сапожников, возрожденный фонтан вновь станет любимым местом для встреч и отдыха жителей нашего города.

Ранее NewsVo сообщал, что контракт на благоустройство площади Революции выиграла компания «Уралагротехсервис» из Уфы.

Материалы по теме
Юный череповчанин стал победителем первенства страны по ММА
В Вологде запустили «есенинский» автобус
Крупные сельхозпроизводители могут остаться без господдержки