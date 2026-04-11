В Вологде запустили «есенинский» автобус

В Вологде вышел на линию автобус с портретом Сергея Есенина, а также отрывками его стихов. Он будет ездить по маршруту 4В «Бригантина – Осановская роща».

«В городе развивается туристическая инфраструктура, внедряется новый дизайн-код. В том числе и в оформлении автобусов применяются интересные решения, одно из которых – изображение Сергея Есенина на машине, курсирующей по маршруту 4В. В перспективе появятся ещё два автобуса с портретами наших прославленных земляков – писателя Василия Белова и поэта Николая Рубцова. Уверен, поездки на таком брендированном транспорте будут интересными для вологжан и гостей города», - пояснил глава Вологды Сергей Жестянников.

Сергей Есенин дважды был в Вологде — в 1916 и 1917 годах. Оба визита связаны с другом поэта Алексеем Ганиным. В деревне Толстиково под Вологдой в храме Святых Кирика и Иулитты Есенин обвенчался с Зинаидой Райх.