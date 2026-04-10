Новости

Под Ферапонтовом разобьют парк почти за 15 млн рублей

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: Яндекс. Карты

Уже объявлен аукцион


Власти Вологодской области начали поиск подрядчика по обустройству парка «Берег Дионисия» на берегу Ферапонтовского озера. Как сообщает портал RosTender.info, начальника цена контракта 14,9 млн рублей. Подрядчик должен будет провести комплексное озеленение: посадить деревья и кустарники, создать цветочные композиции. Парк украсит береговую линию озера и создаст пространство для отдыха на природе.

Подрядчика должны определить до 28 апреля, а работы по благоустройству территории начнутся сразу после подписания контракта. Согласно контракту, работы подрядчик должен начать

«Новый парк станет важным шагом в развитии туристического потенциала Вологодской области и повышении качества жизни местного населения. Власти рассчитывают, что обновленная территория превратится в центр притяжения для отдыхающих и поможет сохранить природное наследие региона», - говорится в сообщении.

Скопировать ссылку
