Дистрибьютер «Светофора» оштрафован 1 млн рублей вологодским УФАС

Источник фото: Яндекс. Карты

Логистический центр нарушал сроков оплаты товара

Вологодские антимонопольщики оштрафовали дистрибьютера «Светофора» на 1 млн рублей за нарушение сроков оплаты товара. Логистический центр признан виновным в нарушении Закона о торговле.

«Дело в отношении ООО «Вологда-Логистик» по признакам нарушения Закона о торговле было возбуждено по результатам рассмотрения обращения ООО «Южная пищевая компания». Общество является поставщиком продовольственных товаров для ООО «Вологда-Логистик» по заключенному договору поставки», - напомнили в антимонопольном управлении.

По закону срок оплаты за поставленные продукты питания не должен превышать 40 дней с момента получения. Однако ООО «Вологда-логистик» не оплачивала товар вовремя.

В антимонопольном ведомстве также уточнили, что в настоящее время компания привела положения договора поставки в соответствие с требованиями Закона и рассчиталась за товар. Также внесены изменения в договоры поставки с другими поставщиками.