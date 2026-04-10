Вологодские синоптики заявили о возвращении тепла

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Погоду в ближайшие дни будет определять скандинавский антициклон

Вологодские синоптики заявили о возвращении в регион весеннего тепла. Уже в ближайшие дни погоду в регионе будет определять скандинавский антициклон, который принесет малооблачную и сухую погоду.

Уже сегодня обойдется без осадков, днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов.

Вероятность понижения температуры до отрицательных значений сохранится по ночам. К примеру, в ночь на субботу в регионе будет от -4 до -7 градусов, однако днем воздух прогреется до +13 градусов. Примерно такая же погода будет в воскресенье.

«В понедельник станет еще теплее: в ночные часы от -3 до +1 градуса, днем до 12-16 тепла», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В последующие дни также сохранится малооблачная и сухая погода и лишь к концу следующей недели вероятность осадков увеличится. При этом среднесуточная температура во второй декаде апреля ожидается на 2-3 выше нормы.