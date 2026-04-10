В Вологде запустят бесплатные автобусы после пасхальных богослужений

Всего будет организовано пять автобусов

Власти Вологды заявили о запуске бесплатных автобусов после пасхальных богослужений. Всего будет запущено три автобуса, которые развезут вологжан от Воскресного собора и собора рождества Пресвятой Богородицы.

Первый автобус поедет в 2:30 по маршруту Торговая площадь – проспект Победы – Мальцева – Октябрьская – Ленинградская – Петина – Панкратова – Окружное шоссе – Ильюшина – Окружное шоссе – Конева – Герцена – Предтеченская – Горького – Чернышевского – Карла Маркса.

Второй автобус также предварительно отправится в 02.30 по маршруту Торговая площадь – проспект Победы – Мира – Сергея Орлова – Чернышевского – Горького – Прокатова – Северная – Дальняя.

Третий автобус поедет спустя полчаса от улицы Сергея Орлова и проследует по маршруту Торговая площадь – проспект Победы – Ленинградская – Петина – Панкратова – Окружное шоссе – Ленинградская – Ярославская – Поэта Романова – Конева – Герцена – Предтеченская – Горького – Чернышевского.

Два других автобуса повезут прихожан от собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Для первого предусмотрен маршрут Пошехонское шоссе – Ярославская – Ленинградская – Окружное шоссе – Панкратова – Щетинина – Окружное шоссе – Конева – Можайского.

Второй поедет в заречную часть города по маршруту Пошехонское шоссе – Мира – М. Ульяновой – Предтеченская – Прокатова – Северная – Горького – Чернышевского.