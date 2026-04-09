В Вологодском округе фиксируется резкий подъем воды в реках

Источник фото: Газета «Маяк»

В поселке Сосновый берег уже подключены помпы для откачивания воды

В реках Вологодского округа фиксируется резкий подъем поды. Только за минувшие сутки уровень воды увеличился в среднем на 60-65 сантиметров. В ряде водоемов вода пока не достигает критических отметок на 50 сантиметров. При этом снег, выпавший за последние два дня, только начал таять.

Как сообщает районная газета «Маяк», в поселке Сосновый берег местные жители уже подключают мотопомпы для откачивания воды. Также там организовано дежурство

«В Водогино вода подошла практически вплотную к уровню дороги. Глава округа Вячеслав Панов пообщался с жителями улицы, находящейся ближе всего к реке. Люди оценивают ситуацию спокойно: они допускают возможность подтопления дороги при сильном разливе и заранее оставляют транспорт на более высоких участках», - сообщают журналисты

Газета также напоминает, что Единая диспетчерская служба округа работает в круглосуточном режиме.