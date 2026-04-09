В Верховажье пропал журналист местной газеты
Опубликовано
Источник фото: Газета «Верховажский вестник» в соцсетях
Его не могут найти с 6 апреля
В Верховажском округе бесследно исчез журналист районной газеты «Верховажский вестник» Владимир Басов.
Как сообщает группа газеты в соцсетях, Басов не выходит на связь с ночи 5 на 6 апреля. Он ушел из своего дома по улице пионерской без телефона. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. К поимкам пропавшего журналиста уже подключилась полиция.
«Если кто-то видел его, просьба сообщить в редакцию по тел. 8(81759)2-14-20 или в дежурную часть 8(81759)2-29-01», - говорится в сообщении.