Череповецкие депутаты выбрали главы города

На должность претендовали два человека

Депутаты Череповецкой городской Думы выбрали главу города. Официально им стал Андрей Накрошаев, который сегодня избавился от приставки врио, с которой он работал с 22 февраля.

Как сообщает официальный портал города, на должность претендовали два человека – Андрей Накрошаев и Николай Сальников, оба выдвинутые региональным отделением «Единой России».

За кандидатуру Андрея Накрошаева все депутаты проголосовали единогласно.