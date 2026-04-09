Череповецкие депутаты выбрали главы города
Источник фото: Официальный портал Череповца
Депутаты Череповецкой городской Думы выбрали главу города. Официально им стал Андрей Накрошаев, который сегодня избавился от приставки врио, с которой он работал с 22 февраля.
Как сообщает официальный портал города, на должность претендовали два человека – Андрей Накрошаев и Николай Сальников, оба выдвинутые региональным отделением «Единой России».
За кандидатуру Андрея Накрошаева все депутаты проголосовали единогласно.
«У вас колоссальный опыт работы в областном правительстве. Уверен, при поддержке депутатов, нашей поддержке, жителей вместе мы достигнем больших результатов», — заявил бывший глава города, ныне сенатор от Вологодской области Роман Маслов.