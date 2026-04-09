ФСБ накрыла двух великоустюгских браконьеров за вылов краснокнижной рыбы

Также мужчины обвиняются в незаконном хранении оружия и хранении наркотиков

Следствие завершило расследование уголовное дело по браконьерству и незаконному вылову стерляди, которая является краснокнижной рыбой. Главные обвиняемые по делу – двое жителей Великого Устюга, которые ловили стерлядь в Нюксенском округе.

«Установлено, что в период с июня по октябрь 2025 года обвиняемые с применением моторной лодки неоднократно выходили в акваторию реки Сухона вблизи д. Брусенец Нюксенского округа, где, установив самоловящие крючковые снасти, незаконно выловили 40 особей рыб породы стерлядь, причинив ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 182 тыс. рублей», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Также один из мужчин обвиняется в незаконном хранении оружия, второй – в незаконном хранении наркотиков. Наркосодержание растения, как пояснил задержанный, он выращивал около дома.

Деятельность браконьеров была выявлена сотрудниками ФСБ и МВД.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, материалы переданы в суд.