Арктическое вторжение выходит на пик похолодания в Вологодской области

В регион вернулся снежный покров

Арктическое вторжение, которое синоптики прогнозировали еще в конце прошлой недели, выходит на писк своего похолодания. Во многих регионах России вернулся снежный покров, который, правда, останется ненадолго.

Сегодня ночью температура в Вологодской области упала до отметок в -4 градуса. При этом регион уже днем окажется в зоне очага высокого давления, благодаря которому осадки прекратятся. Уже днем благодаря солнечной погоде температура воздуха будет прогреваться в отдельных округах до +8 градусов.

Правда, ближайшие две ночи также окажутся холодными с понижением температуры до -6 градусов. Днем территорию региона будет прогревать солнце и снежный покров начнет постепенно сходить.