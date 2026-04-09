В Вологде до городских кладбищ увеличат количество автобусных рейсов

Дополнительные автобусы будут ездить на Пасху и Радоницу

В Вологде увеличат количество автобусных рейсов до городских кладбищ на Пасху и Радоницу 12 и 21 апреля. Это связано с тем, что в церковно-православные праздники вологжане чаще посещают могилы усопших родственников.

В частности, до Козицинского кладбища будут ездить по четыре автобуса маршрута №9 «Архангельская – Доронино» и №43 «Козицино – с/о «Розочка».

Также будет увеличено количество автобусов до Пошехонского кладбища. Пять машин будут ездить по маршруту «Дальняя – ВПЗ», а на рейсе №24 «Лоста – ГРС» выведут два автобуса.

Аналогичное расписание сохранится 21 апреля, в день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.