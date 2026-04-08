Доктор сельскохозяйственных наук ушел из жизни в Вологде

Николай Капустин скончался на 78-м году жизни

В Вологде ушел из жизни доктор сельскохозяйственных наук Николая Капустин. Ученый скончался на 78-м году жизни. Как сообщает Вологодская ГМХА, научное сообщество потеряло профессора кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии.

Николай Капустин окончил Тимирязевскую академию и прошел пусть от агронома в колхозе до ученого. На его счету более 120 научных работ и 7 патентов. Более 25 лет он работал в сельскохозяйственной академии в Молочном.

«Жизнь Николая Ивановича Капустина – это яркий пример преданности своему делу, высокого профессионализма, самоотдачи и глубокой любви к избранной профессии», - говорится в сообщении академии.

Прощание с ученым пройдет 9 апреля в Храме Архангела Михаила в селе Молочное. Похоронен он будет на кладбище поселка Маурино.