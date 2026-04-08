Вологжанам предлагают обменять монеты на купюры

Источник фото: Наталья Шатохина, news.ru

Банк России предлагает вологжанам обменять монеты на купюры. Акция по обмену пройдет до 18 апреля. Цель акции – возврат железных денег в оборот. Как уточнили в Банке России, деньги можно обменять на бумажные купюры, либо зачислить на свой счет.

Банки принимают железные монеты, выпущенные после 1997 года.

«Жители региона активно участвуют в акции: в 2025 году вологжане сдали монеты на общую сумму 2,7 млн рублей, что на полмиллиона больше результатов 2024 года», – рассказал управляющий вологодским отделением Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Щербинин.

Обменять мелочь можно не только во время акции, однако удобнее сделать это в «Монетную неделю». Как еще распорядиться мелочью, можно узнать на портале.