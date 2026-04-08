Вологодских призывников пообещали не отправлять в зону СВО

Александр Черняткин
Источник фото: Илья Московец, URA.RU

Всего за время весеннего призыва в армию будут отправлены около 1500 вологодских призывников


Вологодских призывников пообещали не отправлять на службу на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонскую и Запорожскую области. Как уточнили в военном комиссариате Вологодской области, отправка призывников намечена на 14 апреля, окончание намечено на 10 июля.

«В основном новобранцев направят в воинские части Ленинградского военного округа, части ВДВ, ВМФ. По традиции 15 человек отправятся служить в президентский полк. В настоящее время предварительный отбор в него прошло более 30 человек», - говорится в сообщении.

Срок военной службы по призыву составит 12 месяцев.

