В руководящем звене областной полиции – кадровые перестановки

Пост покинул заместитель начальника регионального УМВД

Вологодские Telegram-каналы сообщают о перестановках в руководящем звене регионального УМВД. По разным данным, пост заместителя начальника УМВД оставил полковник полиции Александр Дерягин.

Информация о том, что уроженца Бабушкинского района Дерягина могут перевести на Дальний Восток, появилась еще несколько дней назад. Сегодня тг-сообщили, что полковник поступил в прямое распоряжение МВД и его кандидатуру рассматривают на должность главы УМВД Камчатского края.

На официальном сайте УМВД Александр Дерягин до сих пор числится в штате областной полиции.