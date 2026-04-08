В руководящем звене областной полиции – кадровые перестановки
Источник фото: УМВД России по Вологодской области
Пост покинул заместитель начальника регионального УМВД
Вологодские Telegram-каналы сообщают о перестановках в руководящем звене регионального УМВД. По разным данным, пост заместителя начальника УМВД оставил полковник полиции Александр Дерягин.
Информация о том, что уроженца Бабушкинского района Дерягина могут перевести на Дальний Восток, появилась еще несколько дней назад. Сегодня тг-сообщили, что полковник поступил в прямое распоряжение МВД и его кандидатуру рассматривают на должность главы УМВД Камчатского края.
На официальном сайте УМВД Александр Дерягин до сих пор числится в штате областной полиции.