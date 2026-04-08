Георгий Филимонов заявил о стабилизации водоснабжения в Белозерске

С сегодняшнего дня в райцентре возобновили работу школы и детские сады

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил о стабилизации работы водоснабжения в Белозерске. Сегодня там возобновили работу школы и детские сады. После лабораторных исследований Роспотребнадзор посчитал возможным использовать воду из водопроводной сети в питьевых и хозяйственно-бытовых целях.

«Качество водоснабжения в Белозерске стабилизировано. Вновь начнут работу школы и детские сады. Проблемой занимаемся с прошлой недели, когда от жителей начали поступать жалобы на запах и цвет. Причиной стало ухудшение воды в Белом озере, которое привело к запесочиванию рециркуляторов и фильтров. Отреагировали незамедлительно. Создали штаб, привлекли на помощь сотрудников МУП «Водоканал» города Череповца. Скорректировали технологию водоподготовки, промыли оборудование и подобрали оптимальные дозы реагентов для исправления ситуации», – пояснил Георгий Филимонов.

Пресс-службы главы региона уточняет, что корректировка процесса подготовки воды и ее обеззараживания на очистных сооружениях продолжится. Глава округа Дмитрий Долбилов должен обеспечить постоянный контроль на очистных сооружениях, чтобы избежать повторения ситуации.