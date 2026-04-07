Компания из Уфы займется капитальным ремонтом площади Революции

Источник фото: «Красный север»

Компания из Уфы «Уралагротехсервис» займется благоустройством площади Революции в Вологде. Контракт «Благоустройство площади Возрождения и сквера на площади «Революции» компания выиграла, оценив работы в 777 млн рублей при первоначальной стоимости 823 млн рублей.

Как сообщают вологодские Telegram-каналы, компания работала на капитальных ремонтах набережных, парков и скверов в Уфе, в Кирове, в Благовещенске и в Свердловской области.

При этом компания занимается 13 видами деятельности. За 2024 год прибыль ООО «Уралагротехсервис» составила 2 337 000 рублей, выручка за 2024 год 476 352 000 рублей.