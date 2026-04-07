В гостиницах и ресторанах Вологды тестируют внедрение дизайн-кода

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Элементы дизайн-кода были представлены участникам форума «ВГости» 27 марта

Вологодские отели и рестораны тестируют внедрение элементов дизайн-кода в своих интерьерах.

«Продолжаем развитие индустрии гостеприимства. Внедряем дизайн-код в разные элементы городской инфраструктуры. К этой работе активно подключается вологодский бизнес. Дизайн-код уже появляется на объектах НТО, сейчас интерес проявляет и бизнес сферы гостеприимства», – прокомментировал внедрение дизайн-кода глава Вологды Сергей Жестянников.

В качестве эксперимента дизайн-код внедрили в ресторане при бутик-отеле «Маруся» и гостинице «Атриум». Вологодская птичка используется при оформлении бокалов и сервировочных салфеток. На территории гостиничного комплекса разработано специальное меню на основе локальных продуктов, оформлено несколько номеров, а также оборудована зона буккроссинга с подборкой книг местных авторов.

В одном из номеров гостиницы «Атриум» вологодская птичка украшает постельное белье, халаты и маски для сна. Пока продукция является лишь выставочным образцом, но в скором времени руководство отеля планирует ввести его во все номера категории VIP.

Напомним, цель разработки единого дизайн-кода – создание индивидуального облика города. Ключевыми цветовыми решениями выступают белый, красный и серый цвета.