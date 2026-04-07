Вологодские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности

В регионе ожидается ухудшение погодных условий

Коммунальные службы Вологодской области переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Уже сегодня вечером в регионе, по прогнозам синоптиков, пройдет сильный мокрый снег. Также ожидается усиление ветра до 20 м/с, а также понижение температуры, которое приведет к появлению гололеда на дорогах.

«Провёл оперштаб в телефонном формате в связи с ухудшением погодных условий. Поставил задачи профильным заместителям в сферах дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, главам муниципалитетов обеспечить готовность сил и техники. Необходимо обработать дороги, пешеходные маршруты от гололёда, не допустить перебоев в электроснабжении», — пояснил губернатор региона Георгий Филимонов.

Также руководителям муниципалитетов поручено обеспечить меры реагирования и уделить особое внимание расчистке дорог.