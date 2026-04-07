Юный житель Вохтоги отправится в колонию за гибель подростка

Парень без прав прокатился на автомобиле своего друга

Грязовецкий суд вынес приговор 17-летнему молодому человеку, который обвинялся в гибели 15-летнего подростка. Юный водитель без прав решил прокатиться на технически неисправном автомобиле ВАЗ-2115, взятом у своего друга.

Как уточнили в пресс-службе судов, проезжая по поселку, юноша переехал подростка, который лежал на дороге. В результате ДТП потерпевший погиб на месте аварии, а водитель с места происшествия скрылся.

«Подсудимый вину признал частично. В суде показал, что на дороге увидел предмет темного цвета. Испугавшись, стал тормозить и рулем повернул вправо, но объехать не получилось, поэтому наехал на объект левым передним колесом. Машина подпрыгнула. Потом в окно он увидел, что переехал человека, и от испуга поехал дальше», - пояснили в областном суде.

Суд приговорил водителя к 2,5 годам колонии-поселение, а также удовлетворил иск матери погибшего подростка в размере 840 тысяч рублей морального вреда и 82,5 тысяч рублей материального вреда.

Также моральный и материальный вред заплатит приятель подсудимого, который дал ему машину покататься. С него в общей сложности взыскано почти 400 тысяч рублей.