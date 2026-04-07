Вологодский губернатор устроил разнос за отсутствие света в муниципалитетах

Об отключениях электроэнергии рассказали жители области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел экстренное совещание с главами муниципалитетов, на котором назвал недопустимой ситуацию с отключением электроэнергии по ночам. Глава региона распорядился обеспечить бесперебойное электроснабжение с 19:30 до 6:00 ежедневно.

«Такая ситуация недопустима. Свет должен быть на улицах в деревнях, сёлах и городах, вдоль дорог и тротуаров, на общественных пространствах. Это необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности и снижения аварийности. Людям должно быть комфортно добираться домой и на работу, когда на улице темно. Дал поручение главам обеспечить уличное освещение во всех муниципалитетах с 19.30 до 06.00. Когда световой день увеличится, график будет корректироваться — об этом главы обязаны сообщить жителям», – сказал Георгий Филимонов.

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Бабаевского, Белозерского, Великоустюгского, Междуреченского, Харовского, Никольского, Вытегорского, Усть-Кубинского, Грязовецкого и Устюженского округов.

По словам Георгия Филимонова, муниципалитетам надо самостоятельно изыскивать средства для оплаты электроэнергии, а в случае нехватки средств обращаться в региональное правительство.