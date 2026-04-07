погода

В регионе прогнозируются самые сильные заряды мокрого снега

Во вторник Вологодская область оказалась в эпицентре североатлантического циклона, который генерирует поля осадков, переходящих в смешанное агрегатное состояние.

«Самые сильные заряды мокрого снега пройдут на Вологодчине и Верхневолжье, чистые снегопады – на Полярном Урале, а ливневые дожди – в низовьях Дона и на Кубани», - сообщает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.

В Вологде сегодня ожидается выпадение до 21 мм осадков при дневной температуре до +8 градусов. При этом осадки не прекратятся и в среду, а температура ночью упадет до 0 градусов, днем не превысит +4 градусов.