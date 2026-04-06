Вологжанин лишился выигрыша более полумиллиарда рублей

Мужчина думал, что ему звонят коллекторы

Житель Вологодской области лишился выигрыша почти в 546 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, несколько лет назад вологжанин приобрел суперпризовой лотерейный билет, однако о выигрыше мужчина узнал только через несколько месяцев.

«Организаторы лотереи неоднократно пытались связаться с победителем, чтобы сообщить о фантастическом джекпоте, но все звонки остались без ответа», - сообщает тг-канал.

Мужчина все это время думал, что ему названивают коллекторы из-за его просрочек по кредитам.

О том, что он стал обладателем полумиллиарда рублей, «счастливчик» узнал случайно лишь спустя четыре года. Он обратился к организаторам лотереи за деньгами, но получил отказ. Согласно правилам лотереи, заявить о праве на выигрыш необходимо в течение шести месяцев после тиража, - говорится в сообщении.

Вологжанин пытался взять деньги через суд, однако Фемида встала на сторону лотерейщиков и отказала мужчине в выигрыше. Сообщается, что что деньги ушли в доход государства.