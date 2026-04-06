Завтра в Вологодской области запретят продавать алкоголь

Александр Черняткин
Источник фото: Даниил Зинченко, ИА «Вологда Регион» алко

Ограничения вводятся в связи с проведением Дня здоровья


В Вологодской области 7 апреля запретят продавать алкоголь в связи с проведением Всемирного дня здоровья. Продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах области.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в регионе действует запрет на продажу алкоголя в определенные дни. В частности, алкоголь нельзя купить по следующим дням:

  • 25 января — День российского студенчества (Татьянин день).
  • 1 марта — День здорового образа жизни.
  • 7 апреля — Всемирный день здоровья.
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда.
  • 1 июня — Международный день защиты детей.
  • 12 июня — День России.
  • Последняя суббота июня — День молодежи.
  • 8 июля — День семьи, любви и верности.
  • 1 сентября — День знаний (если выпадает на выходной, запрет переносится на следующий рабочий день).
  • 11 сентября — Всероссийский день трезвости.
  • 4 ноября — День народного единства.
  • 12 декабря — День Конституции РФ.
  • Дни «Последнего звонка» и выдачи аттестатов (даты устанавливаются ежегодно).
