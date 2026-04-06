Завтра в Вологодской области запретят продавать алкоголь
Источник фото: Даниил Зинченко, ИА «Вологда Регион» алко
Ограничения вводятся в связи с проведением Дня здоровья
В Вологодской области 7 апреля запретят продавать алкоголь в связи с проведением Всемирного дня здоровья. Продажа алкоголя будет запрещена во всех магазинах области.
Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в регионе действует запрет на продажу алкоголя в определенные дни. В частности, алкоголь нельзя купить по следующим дням:
- 25 января — День российского студенчества (Татьянин день).
- 1 марта — День здорового образа жизни.
- 7 апреля — Всемирный день здоровья.
- 1 мая — Праздник Весны и Труда.
- 1 июня — Международный день защиты детей.
- 12 июня — День России.
- Последняя суббота июня — День молодежи.
- 8 июля — День семьи, любви и верности.
- 1 сентября — День знаний (если выпадает на выходной, запрет переносится на следующий рабочий день).
- 11 сентября — Всероссийский день трезвости.
- 4 ноября — День народного единства.
- 12 декабря — День Конституции РФ.
- Дни «Последнего звонка» и выдачи аттестатов (даты устанавливаются ежегодно).