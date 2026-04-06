Источник фото: Пресс-служба администрации города мост

Власти Вологды ищут подрядчика для ремонта Пошехонского моста, который должен начаться уже в апреле. Цена контракта – 657 млн рублей.

«Это один из ключевых транспортных объектов города, поэтому работы будут проходить поэтапно, чтобы не перекрывать мост полностью. Капитальный ремонт Пошехонского путепровода станет логичным продолжением обновления улицы Мира», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

Предполагается, что мост будут перекрывать по полосам, чтобы не останавливать транспортные потоки полностью. Схемы ограничения движения опубликуют перед началом ремонтных работ.

Подрядчик должен полностью отремонтировать опоры и пролетные строения моста. Также будет обновлено покрытие проезжей части и тротуаров. Необходимо смонтировать новые перильные ограждения, установить новое освещение и выполнит переустройство существующих коммуникаций. Полностью работы будут завершены в 2028 году.

Капитальный ремонт Пошехонского моста не проводился со времени построения в 1983 году.