Синоптики рассказали о пике похолодания

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Регион ждут температурные качели

Вологодские синоптики рассказали о температурных качелях на территории региона. В частности, в понедельник и вторник ожидаются небольшие осадки при температуре до +11 градусов, а уже в среду ожидаются сложные погодные условия.

«В среду погодные условия ожидаются сложными: влияние циклона сохранится, в регион начнет поступать холодный арктический воздух, что приведет к порывистому ветру и понижению температуры с переходом осадков в мокрый снег и снег. Возможно формирование временного снежного покрова. В ночные часы от -2 до +3 градусов, осадки в виде мокрого снега, снега и дождя. Днем осадки продолжатся, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Аналогичная погода сохранится и в ночь на четверг», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В четверг днем циклон будет вытеснен холодным антициклоном с севера, из-за чего резко похолодает. Уже в ночь на пятницу ожидается до -7 градусов, а днем воздух прогреется до 6-8 градусов тепла.