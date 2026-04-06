Школьники Белозерска переведены на дистанционное обучение

Источник фото: Страница Дмитрия Долбилова в соцсетях

Причина – некачественная вода

В Белозерске школьники переведены на дистанционное обучение. Причиной стала некачественная вода в водопроводных сетях. Также, по словам главы района Дмитрия Долбилова, в детских садах до вторника оставлены только дежурные группы.

«В понедельник - вторник учащихся 1–8 и 10 классов школ г. Белозерска, Маэксы, Глушково переводим на дистанционное обучение. 9 и 11 классы вышеуказанных школ с 6 апреля учатся 3 часа 55 минут (сокращённый режим). Делаем все возможное для скорейшего возобновления работы образовательных учреждений в штатном режиме», - рассказал глава округа в соцсетях.

По его словам, настройка оборудования по отбору проб воды проводится в круглосуточном режиме.